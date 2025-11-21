21 de noviembre del 2024. Hace 1 año

EMPRESAS LÍDERES TIENEN LAS MAYORES UTILIDADES DE ÚLTIMOS 10 TRIMESTRES

Compañías más grandes de la BVL ganaron S/ 8,911 millones, la cifra más alta desde inicios del 2022, por elevados precios de metales, eficiencias operativas y reducción de costos. En el cuarto trimestre se moderarían beneficios netos de mineras, aunque el ritmo se mantendría en firmas que se orientan a la demanda interna. Las compañías líderes del país, listadas en la bolsa limeña, registraron un incremento anual en sus ganancias netas entre julio y septiembre. Finalizado el periodo de publicación de los estados de resultados del tercer trimestre, la utilidad neta total de las empresas que conforman el Índice Selectivo alcanzó los S/ 8,911 millones, la mayor de los últimos 10 trimestres, según la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Leche Gloria suspende sus operaciones en Puerto Rico.

LEY MAPE TENDRÁ “TIEMPO LIMITADO” PARA QUIENES BUSQUEN FORMALIZARSE

Ministro de Energías y Minas, Rómulo Mucho, precisó que, desde el Estado, generarán incentivos para la formalización. Uno será que “establecerán zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades con potencial minero”. Ante las actividades ilegales, afirmó que será “normado”. Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente, el Ejecutivo aprobó su proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal, más conocida como la Ley MAPE. Esta reemplazaría al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre

DIRECTIVOS DEL SECTOR ENERGÍA SON LOS MÁS VISIBLES EN LINKEDIN Y X

Los gerentes generales posicionados en el top cinco muestran sus mejores puntajes a nivel de presencia; liderazgo; consistencia de la marca y conversación. Los temas más publicados son proyectos de laempresa; transición energética/energías renovables; gestión de equipo y liderazgo; participación en eventos y entrevistas, entre otros. Pese a la importancia que han adquirido las redes sociales en la coyuntura actual, aún existen empresas de diferentes rubros que tienen un manejo tímido de estos canales.