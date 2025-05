21 mayo del 2010. Hace 15 años

EN 3 MINUTOS LE PUEDEN DAR EL SÍ A CRÉDITO VEHICULAR

En 48 horas, el cliente ya tiene el préstamo. Se otorga financiamiento desde US$ 5,000. Para acceder al préstamo, hay que ganar US$ 800 al mes en Lima y US$ 600 en provincias. Costo efectivo fluctúa entre 14% y 24%. Los créditos vehiculares mostraronun crecimiento de 35% en el primer trimestre del año. Dado que se espera un récord de ventas de vehículos, se estima que continuará el boom crediticio, principalmente por mayor demanda de los estratos B y C.

21 de mayo del 2010. Hace 15 años. Puerto del Callao ya opera a un 90%, pese a paro de estibadores.

21 de mayo del 2015. Hace 10 años

CONFIEP CREE QUE POR AHORA NO ES OPORTUNO SUBIR SUELDO MÍNIMO

Presidente de gremio empresarial dice que “la coyuntura no ayuda ni es prometedora para un incremento en este momento”. La asociación de gremios de las pequeñas empresas considera que es necesario postergar el debate de un alza de la remuneración mínima vital hasta el próximo gobierno. Su presidenta, Ana María Choquehuanca, dijo que esa será la posición en el Consejo Nacional de Trabajo.

21 de mayo del 2020. Hace 5 años

AHORA CONGRESO BUSCARÁ LIBERAR TEMPORALMENTE DE INTERESES EL PAGO DE DEUDAS

Proyecto de Acción Popular cuenta con el respaldo de al menos dos bancadas. Hay siete propuestas de ley para suspender o condonar deudas bancarias y de servicios públicos. Muchos -entre tirios y troyanos, ¿incluido el Gobierno?- pensaron que la elección de enero había consolidado el poder del actual gobernante, y le había permitido un Parlamento dócil, a su medida, y que podía ser manejado desde Palacio. Nosotros el 7 de febrero señalábamos aquí en Gestión que era muy difícil anticipar qué podía pasar con este Congreso y su relación conel Ejecutivo, y añadíamos que el diálogo con las bancadas promovido por el Gobierno por esos días, no había tenido ni la repercusión ni el efecto que el Ejecutivo buscaba.