21 de marzo del 2011. Hace 15 años

LINCE AHORA ES EL MÁS ATRACTIVO PARA INVERTIR EN CASAS

Hace tres meses, Magdalena del Mar era el mejor distrito para invertir. BCR revela que, en promedio, un limeño puede recuperar la compra de su vivienda en 15 años. Caen los precios de alquileres en Surco. ¿Cuánto demora un limeño en recuperar la inversión en una vivienda? En el bimestre mayo-junio del año pasado, tomaba 13 años. Ahora, se ha extendido un año más, según un informe elaborado por el Banco Central de Reserva.

21 de marzo del 2011. Hace 15 años. Precio del pollo se acerca a su máximo histórico.

21 de marzo del 2011. Hace 15 años

HUMALA OFRECE PLATA DEL FISCO PARA EMPRESAS CON PÉRDIDAS

El candidato Ollanta Humala ha propuesto, como ya es conocido, un impuesto a las sobreganancias mineras. La pregunta que muchos se hacían era qué pasa si las empresas tenían pérdidas. La respuesta que da Humala es que el Estado les otorgue un respirotributario. Es decir, la vuelta al proteccionismo y al mercantilismo. 1 Humala plantea eliminar exoneraciones a universidades que compran equipos de fútbol. 2 También cuestiona facilidades tributarias que se dieron a los clubes.

21 de marzo del 2016. Hace 10 años

BANCA ACELERA LOS EMBARGOS A LOS MOROSOS

La cartera con atrasos, tanto de préstamos vencidos como en cobranza judicial, es 20% mayor respecto a la de hace un año. La banca está cambiando su estrategia de cobranza y ahora se inclina más por la vía judicial para recuperar los préstamos con problemas de pago, advierte la clasificadora de riesgo Equilibrium, firma de la agencia Moody’s.