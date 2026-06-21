21 de junio del 2011. Hace 15 años

HAY RIESGO DE RACIONAMIENTO DE ELECTRICIDAD

Retraso en ampliación del ducto de Camisea afectaría a las plantas térmicas a gas. Para atender a Piura ya se importa energía. Restricciones empezarían a mediados del 2012, pero el 2013 sería el más complicado. El Banco Central de Reserva advierte que el país podría sufrir cortes programados de energía eléctrica debido a que la demanda podría superar a la oferta disponible.

21 de junio del 2011. Hace 15 años. TACA y Star Perú ganan participación en mercado aéreo.

21 de junio del 2016. Hace 10 años

SINDICATOS GANAN LUCHA LEGAL CONTRA EMPRESARIOS

Corte Suprema fija que arbitraje iniciado por sindicatos se haga incluso sin justificación. Empresas están obligadas a sentarse a negociar. Los empresarios perdieron la batalla en el Poder Judicial iniciada en el 2012 para que no se aplique el arbitraje “potestativo”, que ocurre cuando los sindicatos negocian reclamos como el alza de salarios. La OIT considera los arbitrajes obligatorios por excepción, en el Perú no será así.

21 de junio del 2021. Hace 5 años

SE RETIRARON CERCA DE US$ 13 MIL MLLS. DE DEPÓSITOS EN DÓLARES

Sistema financiero estima que una parte de los recursos se fue al exterior y otra se pasó a cash. Presidente del Banco Central, Julio Velarde, considera que los depositantes tomaron precauciones debido a la incertidumbre electoral. Se abren cuentas en el exterior a partir de más de US$ 150 mil.