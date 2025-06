21 de junio del 2010. Hace 15 años

INDEPENDIENTES SACAN TARJETA EN SOLO 15 MINUTOS

Acceden a tarjetas de crédito con líneas de S/. 300. Intereses fluctúan entre 60% y 80% por el nivel de riesgo. Cada vez más, pagan por encima del monto mínimo. Hasta mayo, compras con dinero plástico aumentaron en 16%. Actualmente, en el país hay 7.4 millones de tarjetas de crédito, correspondiendo el 50% a marcas privadas, el 20% a marcas compartidas y el 30% son emitidas directamente por los bancos. Ahora hasta los 70 años se puede acceder a una tarjeta.

21 de junio del 2010. Hace 15 años. Cadena chilena Paris se instalaría en San Borja. Recientemente la multitienda chilena, parte del Grupo Cencosud, adquirió inmueble en dicho distrito.

21 de junio del 2010. Hace 15 años

LA INVERSIÓN EXTRANJERA SUPERARÁ LOS US$ 5,000 MILLONES ESTE AÑO

Proyectos serán el principal “motor” del ingreso de capitales durante el 2010. Inversión privada crecería en un 12.5% en este año, al sumar un total de US$ 11,235 millones, siendo la mayoritaria la destinada a la actividad minera. El Banco Central de Reserva (BCR) se mostró más optimista en la captación de inversiones al estimar para este año una inversión extranjera directa (IED) de US$ 5,296 millones, del cual US$ 4,344 millones corresponden a reinversión, según el último Reporte de la Inflación.

21 de junio del 2010. Hace 15 años

DESDE EL 19 DE JULIO PYMES PODRÁN EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS

La Sunat anunció que a partir del 19 de julio, las micro y pequeñas empresas (mypes) que se encuentran en el Régimen Especial de Renta (RER) o en el Régimen General podrán emitir facturas de manera electrónica a sus proveedores. Esta herramienta, está dirigida a las mypes que tienen un ingreso anual igual o menor a 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir S/. 6 millones 120 mil. Además deben tener la condición de domicilio fiscal habido y no encontrarse en suspensión temporal de actividades o de baja.