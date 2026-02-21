21 de febrero del 2011. Hace 15 años

DEUDORES YA NO PODRÁN SACARLE LA VUELTA AL ESTADO

Subastará la cartera pesada que tienen las empresas y personas con el Estado, anuncia ministra de Justicia. Compañías especializadas en cobranzas se harán cargo de recuperar acreencias. Jueces paralizan inversiones por más de US$ 1,500 millones. Hay 300 mil procesos judiciales interpuestos contra el Estado. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el MEF y ProInversión preparan la subasta para tercerizar el cobro de las deudas del Estado. En 30 días se tendrá listo el proyecto.

GANAN TERRENO LAS HIPOTECAS A MÁS DE 20 AÑOS

Interesados eligen mayores plazos porque permiten que las cuotas a pagar sean menores y les facilitan la adquisición de un inmueble de mayor valor, refiere Incasa. Créditos hipotecarios de hasta 30 años son entregados por la Administradora Hipotecaria Incasa de manera recurrente a tasas fijas que no varían durante la vigencia del crédito, según señaló Juan Pablo Yzaguirre, gerente general de la entidad. Explicó que esto se debe a que con créditos a 30 años la cuota es más baja lo que permite que alguien que no calificaba para comprar una propiedad en menor plazo ahora sí califique y además le facilita la compra de una propiedad de mayor valor.

ARCOR MIRA DE CERCA MERCADO DE BEBIDAS Y HELADOS EN EL PERÚ

La empresa presentó su nuevo chicle sin azúcar Topline Sprite Zero, como parte de su alianza con Coca Cola en la región. Su gerente general de marketing, Marcelo Siano, dio a Gestión detalles al respecto. LESLIE SALAS OBLITAS ¿Cómo están divididos los negocios del Grupo Arcor en el Perú? Básicamente participamos en galletas, golosinas (caramelos, chicles y chupetes), chocolates, y en la categoría de alimentos con aceite, conservas de frutas, salsas, entre otros. ¿Hay posibilidades de incursionar en categorías que ya tienen en otros mercados, como helados y jugos? Posibilidades siempre hay.