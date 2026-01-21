21 de enero del 2011. Hace 15 años

HAY FONDOS COLECTIVOS PARA CASAS

Este sistema, una especie de ahorro programado, puede resultar más barato que un crédito hipotecario. Comprar inmuebles mediante este mecanismo le cuesta menos de 4% al año, mientras que las hipotecas llegan a 9%. El préstamo hipotecario no es la única vía para hacer realidad el sueño de la casa propia. También se puede concretar esta aspiración accediendo a los fondos colectivos inmobiliarios (FCI), populares en el país para comprar autos.

Cálidda pasa a manos de empresa Energía de Bogotá.

21 de enero del 2016. Hace 10 años

HASTA 50% DE GANANCIA DEJA VENTA DE POLLO EN MERCADOS

Según representante del Ministerio de Agricultura, el jurel podría ayudar a la baja del precio del ave, sin embargo, recién en junio el jurel llegaría a valores cercanos a los S/ 3.00. La canasta básica familiar se ha visto afectada por un incremento en el precio minorista del pollo, es decir, el que se registra en los principales mercados de la capital. Este costo no ha dejado de elevarse en los últimos meses, incluso haalcanzado los S/ 9.00 y en algunos casos hasta cerca de los S/ 10.00. Esta alza debería estar estrechamente relacionada a un incremento en el precio mayorista del ave; sin embargo, en el Gran Mercado Mayorista de Lima, los precios se han mantenido estables y actualmente están, en promedio, en S/ 5.76 por kilo.

21 de enero del 2021. Hace 5 años

GOBIERNO POR AHORA DECIDE NO APROBAR NUEVA CUARENTENA

En el Consejo de Ministros se aprobó partida para dar compensación de S/ 120 a miembros de mesa. Se tienen 1,786 camas UCI, el mismo número que hubo en pico de la primera ola. El domingo último, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que el lunes se iba a reunir con el presidente Francisco Sagasti para adoptar nuevas medidas frente a la segunda ola de covid-19. Si bien se esperó hasta ayer para que se dieran a conocer las nuevas medidas tras el Consejo de Ministros, no hubo mayores anuncios de parte de la jefa de Gabinete.