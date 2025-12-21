21 de diciembre del 2010. Hace 15 años

CONGRESO JAQUEA GANANCIAS EN LA BOLSA DE VALORES

BVL advierte que está en riesgo integración con Chile y Colombia. Anticipan que si no se logra integración se afectará a cuatros millones de afiliados a las AFP. La ganancia de la Bolsa llega a 55.94%. Comisión de Economía dice ahora que antes del 31se pueden aprobar cambios tributarios. Tal como lo advertimos la semana pasada, la integración de la Bolsa de Lima con sus pares de Santiago y Bogotá estaba en riesgo porque el Congreso no aprobaba los cambios tributarios que se requerían. Víctor Andrés García Belaunde culpó al Ejecutivo de imponer una iniciativa ‘al caballazo’.

21 de diciembre del 2010. Hace 15 años. BCR anticipa freno del crecimiento de la inversión pública.

21 de diciembre del 2015. Hace 10 años

LA CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS EN SU PEOR NIVEL DESDE EL 2002

Una de cada cuatro empresas planea despidos. Sin embargo, el 65% de limeños cree que su situación mejorará en el 2016. Los empresarios esperan un 2016 tan difícil como el año que termina, revela un informe de Apoyo Consultoría. Aun así, estiman que los ingresos de las compañías crecerán 6.8%, resultado muy similar al del 2015.

21 de diciembre del 2020. Hace 5 años

CONGRESO FRACASA Y AGROEXPORTACIÓN AÚN SIN NUEVA LEY

Comisión de Economía elaborará otro proyecto, que estima que se termine en una semana. Presidenta del Consejo de Ministros dice que Gobierno está dispuesto a legislar si no hay acuerdo en Parlamento. Trabajadores amenazan con bloqueo ilegal de vías. Por ahora, sujetos a régimen laboral del Decreto 728.