21 de abril del 2016. Hace 10 años

ANTES DE JULIO SUBIRÁ SUBSIDIO PARA MIVIVIENDA

Ahora se evalúa que los departamentos con precios mayores a S/ 197,500 también tengan el Bono del Buen Pagador. El ministro de Vivienda y Construcción, Francisco Dumler, considera que es necesario repotenciar los bonos del Buen Pagador tanto en el programa Mivivienda como en Techo Propio para reactivar la edificación de casas. Capeco considera que elevar el monto de los bonos hará viables varios proyectos habitacionales que están actualmente detenidos. Los nuevos rangos de los bonos se trabajan con el Banco Mundial.

21 de abril del 2016. Hace 10 años. Caja Sullana abrirá su capital hasta en 30%.

21 de abril del 2021. Hace 5 años

SE DA EL PRIMER PASO PARA VENTA MASIVA DE MEDICINAS SIN RECETA

Iniciativa busca que expendio se extienda a laboratorios, supermercados y otros locales comerciales. Se plantean multas de hasta S/ 1.9 millones para sancionar acaparamiento y especulación de precios. Fabricantes, importadores y distribuidores podráncomercializar de manera virtual. Juez admite demanda contra Minsa y farmacias de Intercorp por abuso de posición de dominio.

21 de abril del 2025. Hace 1 año

MULTARÁN A BANCOS QUE NO OFREZCAN TARJETA SIN MEMBRESÍA

Disposición de la superintendencia de banca, seguros y AFP SBS considerará infracción grave que entidades financieras no brinden a clientes la alternativa de una tarjeta exonerada de ese cargo, e impondrá multas de hasta S/ 535,000. Reclamos por cobro de esa comisión figuran entre los más frecuentes en el sistema bancario. Hay 6.5 millones de plásticos en el país. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) introdujo recientemente unanueva disposición en el Reglamento de Infracciones y Sanciones relacionada con la oferta de tarjetas de crédito.