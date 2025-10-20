20 de octubre del 2010. Hace 15 años
HAY 11 MIL CASAS PARA 300 MIL COMPRADORES
Déficit de viviendas se acrecienta en Lima. Mayor parte de oferta se orienta a segmentos A y B. San Miguel, Surco y Miraflores concentran los más numerosos proyectos. Precios han subido 10% durante el año. Caen tasas de interés para hipotecas en dólares. Para Mivivienda se exige un sueldo mínimo de S/. 1,000. Cada vez, los clientes que toman créditos hipotecarios lo hacen a plazos más largos para pagar una menor cuota. Actualmente, el 44% de los préstamos se otorga a más de 15 años.
20 de octubre del 2015. Hace 10 años
SE FACILITARÁ EL PREPAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO
Será prioridad disminuir el número de cuotas y no el monto mensual. Proyecto de norma presentado por la SBS establece que primero se prepagarán las deudas más caras, como los créditos revolventes, y se dejarán las menos costosas, como las deudas en cuotas, para el final.
20 de octubre del 2020. Hace 5 años
HASTA EL MOMENTO, SE EMITIERON 198 NORMAS LABORALES POR PANDEMIA
Gobierno también impulsó nuevas directivas y protocolos durante la emergencia. Advierten que normatividad provoca excesiva rigidez y pone en riesgo operaciones de las empresas. En los últimos tres meses se perdieron 1.5 millones de empleos de calidad en Lima.