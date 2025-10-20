20 de octubre del 2010. Hace 15 años

HAY 11 MIL CASAS PARA 300 MIL COMPRADORES

Déficit de viviendas se acrecienta en Lima. Mayor parte de oferta se orienta a segmentos A y B. San Miguel, Surco y Miraflores concentran los más numerosos proyectos. Precios han subido 10% durante el año. Caen tasas de interés para hipotecas en dólares. Para Mivivienda se exige un sueldo mínimo de S/. 1,000. Cada vez, los clientes que toman créditos hipotecarios lo hacen a plazos más largos para pagar una menor cuota. Actualmente, el 44% de los préstamos se otorga a más de 15 años.

20 de octubre del 2010. Hace 15 años. Tecsup planea abrir una universidad en Santa Anita.

20 de octubre del 2015. Hace 10 años

SE FACILITARÁ EL PREPAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Será prioridad disminuir el número de cuotas y no el monto mensual. Proyecto de norma presentado por la SBS establece que primero se prepagarán las deudas más caras, como los créditos revolventes, y se dejarán las menos costosas, como las deudas en cuotas, para el final.

20 de octubre del 2020. Hace 5 años

HASTA EL MOMENTO, SE EMITIERON 198 NORMAS LABORALES POR PANDEMIA

Gobierno también impulsó nuevas directivas y protocolos durante la emergencia. Advierten que normatividad provoca excesiva rigidez y pone en riesgo operaciones de las empresas. En los últimos tres meses se perdieron 1.5 millones de empleos de calidad en Lima.