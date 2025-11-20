20 de noviembre del 2015. Hace 10 años

DOS DE CADA TRES EMPRESAS ESTÁN EN RIESGO POR EL ALZA DEL DÓLAR

Solo un tercio de compañías con deudas en dólares tiene ingresos en esa misma moneda. Medidas de desdolarización del BCR son positivas, pero generan dependencia a los bancos. La cotización del dólar, que ayer cerró en S/. 3.356, se ha incrementado en 12.6% en lo que va del 2015, una apreciación que supera largamente todas las proyecciones realizadas a inicios de año. Las perspectivas de que el fortalecimiento global de la moneda estadounidense siga en el 2016 representan un riesgo para buena parte de personas y empresas endeudadas en dólares.

20 de noviembre del 2015. Hace 10 años. Morgan Stanley no cree que China crezca 6%.

20 de noviembre del 2020. Hace 5 años

ECONOMÍA SE RECUPERA HASTA EL MOMENTO MÁS RÁPIDO DE LO ESPERADO

BCR estima que evolución de inversión pública en noviembre es positiva y será clave para el 2021. Velarde a favor de debatir cambios en la parte política de la Constitución, pero se opone a nueva Carta Magna. Utilidades de las 100 empresas top de la Bolsa de Valores de Lima subieron 39% en el tercer trimestre. Ente emisor adelantó que seguirán con acciones monetarias expansivas para reforzar la economía.

20 de noviembre del 2024. Hace 1 años

PUERTO DEL CALLAO YA NO TENDRÍA TARIFAS REGULADAS SI COMPITE CON EL DE CHANCAY

Ositrán indicó que, si el Indecopi determina que existe competencia, tendría que desregular las tarifas del puerto chalaco. De corroborarse, el organismo solo supervisaría que se cumplan los precios que Cosco Shipping anuncie que va a cobrar por sus servicios.