20 de marzo del 2025. Hace 1 año

DEPÓSITOS EN DÓLARES ACUMULAN PÉRDIDAS EN LO QUE VA DEL AÑO

Cuentas a plazo en moneda extranjera mostraron retorno negativo de 1.4% en promedio hasta febrero, afectadas por el retroceso del dólar frente al sol. Fondos mutuos que invierten en acciones latinoamericanas se mantienen como la alternativa más rentable y desplazan a los que tienen exposición en bolsa de EE.UU.

20 de marzo del 2025. Hace 1 año. Para el 68% de industriales hay sobrerregulación que afecta su actividad.

20 de marzo del 2025. Hace 1 año

SIETE MAGNÍFICAS ACENTÚAN CAÍDA Y GENERAN INCERTIDUMBRE EN PERUANOS

Acciones de las grandes tecnológicas acumulan caídas de hasta 40% en lo que va del año por agresiva política comercial de Donald Trump. En la BVL existe preocupación por las pérdidas sufridas, lo que serefleja en mayores ventas, aunque un grupo mantiene su inversión. Giro. Parte del mercado ahora habla de las “Siete Maléficas”. El mercado guardaba altas expectativas sobre el impulso que le podría dar el segundo Gobierno de Donald Trump al sector tecnológico. Las Siete Magníficas, sin embargo, vienen mostrando un fuerte retroceso que se acentuó desde el mes pasado.

20 de marzo del 2025. Hace 1 año

GRUPO ANDINO APUNTA A TRES NUEVOS PAÍSES DE SUDAMÉRICA

Holding revela interés por negocios en Colombia, Chile y Argentina. En España, irá detrás de operación en más aeropuertos y ya aseguró financiamiento para almacén de terminal de carga aérea en Madrid. En México, planea ampliar capacidad de almacén de carga. A inicios del 2024, SAASA Global -parte del Grupo Andino (Andino Investment Holding)- obtuvo la buena pro para la construcción y explotación del terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.