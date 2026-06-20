¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

20 de junio del 2011. Hace 15 años

GANA PERÚ NO QUIERE DESPIDO ARBITRARIO

Plantea su eliminación. Propuesta equivale a retorno de estabilidad laboral, según expertos. Congresistas de Gana Perú también buscan dar mayor flexibilidad a contratos - ley. El próximo Gobierno apunta a reivindicar los derechos laborales. Están en desacuerdo con que algunos trabajadores tengan 15 en vez de 30 días de vacaciones.

20 de junio del 2011. Hace 15 años. Moody's: Perú puede seguir como tren bala o bajar a crucero.

20 de junio del 2016. Hace 10 años

EMPLEO EN LA INDUSTRIA CAE A NIVEL DEL 2010

Si bien todas las empresas sufren impacto, las más golpeadas son las que tienen entre 10 y 49 trabajadores. En los últimos dos años, la industria nacional está sumida en una recesión, a tal punto que la manufactura ha pasado a ser la cuarta actividaden generación de empleo. Se estima que la recuperación recién se dará en el 2017. En tanto, un informe del Banco Central revela que la formalidad laboral en todos los sectores creció más en Lima que en provincias, aunque el empleo informal de trabajadores dependientes tuvo un repunte.

20 de junio del 2025. Hace 1 años

PERSONAS AUMENTAN PREPAGO DE SUS CRÉDITOS CON BANCOS

Clientes, por cautela, pagan por anticipado sus deudas con la liquidez extra que reciben de CTS, utilidades, gratificaciones y lo que retiran de los fondos de AFP. Prefieren cancelar obligaciones más caras como las que contraen con tarjetas de crédito, lo que explica, en parte, la reducción de los préstamos de consumo.