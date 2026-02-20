20 de febrero del 2025. Hace 1 año

FAMILIAS ELEVAN EN 20% GASTO EN SEGUROS PARA PROTEGER SUS VIVIENDAS

Pólizas para resguardar domicilios se incrementan a S/ 44 millones y a S/ 444 millones las que indemnizan contra robos, ante avance de criminalidad. También sube en 20% la contratación de seguros para traslado de mercancías por parte de las empresas, que empiezan a demandar cobertura ante secuestros.

INVERSIÓN MINERA SE ESTANCÓ EN EL 2024 Y AÚN NO SUPERA NIVELES PREPANDEMIA

Para este año hay optimismo, pero todavía lejos de los casi US$ 6,000 millones DEL 2019 El Minem ha proyectado que la cartera de proyectos de inversión minera para este 2025 alcance los US$ 5,300 millones, y aspira a que se alcance una producción récord de 3 millones de toneladas de cobre. La minera metálica, el principal motor de la economía peruana, vio un magro crecimiento en sus inversiones el último año, una declinación en su creación de empleo, así como una caída en su principal producto de exportación: el cobre.

COMPRAS DE MENOS DE US$200 EN TEMU, ALIEXPRESS Y OTROS PAGARÍAN IGV

Como adelantó Gestión, la Sunat evalúa esta medida y adelanta que se recaudaría mediante una declaración simplificada y pago desde el exterior. Expertos observan la aplicación de esta medida porque “justos pagaránpor pecadores”. El año pasado, también se propuso esta medida. Los usuarios de Temu, AliExpress, Amazon, Shein, Wish y otros que prestan el servicio de envíos internacionales de productos de entrega rápida y postales que compren montos menores a US$ 200 empezarían a pagar más próximamente, tal como lo adelantó Gestión a inicios de este mes.