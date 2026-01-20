20 de enero del 2011. Hace 15 años

EL DÓLAR NAUFRAGA A S/. 2.77

El billete verde llegó a su menor nivel desde el 14 de mayo del 2008. Su caída se profundizó por una ola de ventas en los mercados globales y en nuestro país. Este mes fluctuaría entre S/. 2.770 y S/. 2.775. Vanos fueron los esfuerzos del Banco Central de Reserva por moderar la caída del dólar, que a media jornada tocó un mínimo de S/. 2.771. La caída se produjo pese a que el ente emisor colocó certificados de depósito liquidables en dólares por S/. 100 millones.

Otros quince restaurantes exportarán el sabor peruano.

20 de enero del 2016. Hace 10 años

PROFESIONALES DE VENTAS SON HOY LOS MÁS DIFÍCILES DE CONSEGUIR

El área comercial de las empresas es la que registra el mayor crecimiento. En últimos 12 meses, el 47% de contratados fueron recientes egresados de universidades. La actitud innovadora y los conocimientos prácticos relacionados a las carreras profesionales ya son tan o más importantes que la inteligencia emocional para las empresas al momento de contratar a profesionales. El 87% de los peruanos quiere cambiar de trabajo.

20 de enero del 2021. Hace 5 años

MIBANCO ELEVA CAPITAL EN S/ 400 MLLS. CON NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS

El directorio de Mibanco aprobó, en noviembre último, realizar un aumento de capital por nuevos aportes de hasta S/ 400 millones, como respaldo a la gestión desplegada durante el 2020. “Este aporte evidencia el compromiso de nuestros accionistas por seguir trabajando por una mayor inclusión financiera, el desarrollo de los emprendedores y la necesaria transformación de la industria de las microfinanzas de nuestro país, donde lo digital será absolutamente relevante”, indicó Javier Ichazo, gerente general de Mibanco.