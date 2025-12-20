20 de diciembre del 2010. Hace 15 años

JESÚS MARÍA, EL MEJOR LUGAR PARA INVERTIR EN CASAS

Conozca en qué distritos recuperará en menor tiempo su inversión tras comprar su casa. Se estima que departamentos de lujo subirán 10% hasta el tercer trimestre del 2011. Los prepagos de los créditos hipotecarios crecieron 40% este año. Un informe del BCR revela que los departamentos ubicados en Jesús María tendrían que alquilarse en 10.8 años para recuperar el valor del inmueble, siendo la menor cantidad de tiempo que en los demás distritos. Mientras que los departamentos en San Borja tardan más tiempo.

20 de diciembre del 2010. Hace 15 años. Una de las megaplantas de Corporación Lindley estará en Pucusana.

20 de diciembre del 2010. Hace 15 años

¿MACHU PICCHU TIENE DUEÑO?: UN LITIGIO QUE AÚN NO TERMINA

Por más irreal que pueda sonar, la imagen turística del país podría no pertenecerle al Estado, pues dos familias reclaman propiedad sobre la zona. Cuando el Estado intentó inscribirlo, el Tribunal Registral rechazó la intención, pues no había pagado una indemnización pactada.

20 de diciembre del 2010. Hace 15 años

BANCO CENTRAL ENCIENDE LUZ DE ALERTA POR FUERTE EXPANSIÓN DEL CRÉDITO

Observa un crecimiento demasiado rápido de los préstamos, a un ritmo superior al 20% anual. Coordinará con la SBS para moderar esta aceleración, que podría elevar la presión inflacionaria. Ante la rápida expansión de los créditos, el BCR prendió la luz ámbar en prevención a un eventual sobrecalentamiento de la demanda, que podría traducirse en una elevación de los precios. En la presentación de su reporte de inflación de diciembre, el instituto emisor indicó que el crédito del sistema financiero al sector privado sigue avanzando a ritmo acelerado, alcanzando en octubre y noviembre una tasa anualizada de 20.3% y 20.2%, respectivamente. "