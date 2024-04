20 abril del 2009. Hace 15 años

EN DOS SEMANAS SE DEFINE SI SE USARÁ EL 100% DE LA CTS

Congreso debatirá proyecto para enfrentar impacto de crisis mundial. Depósitos de CTS ascienden a US$ 1,922 millones. Salvo nacionalistas, oposición apoya propuesta. Apra aún no se define. Advierten que sería contraproducente para trabajadores que pierdan empleo. El ministro de Trabajo apoya la propuesta del Congreso para otorgar libre disponibilidad de los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios. Sin embargo, el Ministerio de Economía no estaría muy entusiasta con la iniciativa.



BCR AÚN TEME ESPECULACIÓN CON EL DÓLAR

El presidente del Banco Central de Reserva advirtió que bajar la tasa de interés hace más atractiva la especulación con el tipo de cambio. Para el Banco de Crédito, una mayor agresividad del instituto emisor en el recorte de su tasa de interés podría presionar al alza el tipo de cambio. El IPE considera que hubiera sido contraproducente expandir la oferta monetaria cuando la cotización del dólar estaba al alza.



DIEZ EMPRESAS DE BOLIVIA BUSCAN EMIGRAR AL PERÚ

A los cuatro meses de la suspensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) para la exportación de productos bolivianos sin aranceles a Estados Unidos, diez empresas de ese país solicitaron abrir negocios en el Perú para aprovechar el TLC firmado por nuestro país. Otras dos compañías, cruceñas y cuyos nombres se mantienen en reserva, “emigraron” al Perú, una de ellas pertenece el rubro de la madera, informó.