2 de setiembre del 2010. Hace 15 años

CON SU EDICTO MATRIMONIAL YA TENDRÁ HIPOTECA

Pareja debe ganar S/. 1,000 si labora como dependiente y S/. 1,500 si es independiente. El plazo para pagar es hasta 30 años. Gobierno mantendrá tasa de interés de programa Mivivienda hasta julio del 2011. Muchas veces, lo más difícil para dar el sí a los novios es elegir dónde vivir. En la mayor parte de los bancos no se permite que dos personas que están a punto de casarse junten sus ingresos para acceder a un crédito hipotecario, pero la situación ha cambiado.

2 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Alimentos en agosto tuvieron la mayor alza desde enero

2 de setiembre del 2015. Hace 10 años

TOMA MÁS FUERZA EL PESIMISMO EN TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS

Confianza del consumidor en el segmento A/B sufre en agosto su peor caída en el año.El 49% de sectores D/E cree que hay crisis. El 33% de peruanos considera que en los próximos 12 meses la situación económica del país estará peor. Esta percepción subió 14 puntos en agosto. Aún así, el 51% cree que su situación personal no se deteriorará. Crecimiento. El 51% piensa que se crece más lento que antes, mientras el 32% considera que hay un frenazo.

2 de setiembre del 2020. Hace 5 años

REVIVE POSIBILIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO MAJES-SIGUAS II

Gobierno espera debatir convenio con Gobierno Regional de Arequipa para tener la cesión temporal del proyecto y sacarlo adelante. Plazo para destrabe es a fines de octubre. Luego que el Consejo Regional de Arequipa se rehusara, hace unos días, a transferir el proyecto de irrigación Majes-Siguas II al Gobierno central, con nueve votos en contra y cuatro a favor, el Ejecutivo indicó que enviará a la ministra de Economía y al ministro de Agricultura a Arequipa. “Nosotros quisiéramos ponerle más velocidad, pero la unidad ejecutora es el Gobierno Regional de Arequipa”, refirió el presidente Martín Vizcarra. La reunión será con el Gobierno Regional para debatir la propuesta del convenio que sería una cesión temporal para sacar adelante el proyecto.