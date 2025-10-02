2 de octubre del 2015. Hace 10 años

ALZA DE PRECIOS SE DESACELERA TRAS SEIS MESES

Se abaratan alimentos y combustibles, según INEI. El 50% de las empresas no subirá sueldos en el 2016, revela sondeo de Apoyo. En setiembre reportaron solo un incremento de 0.03%, lejos de lo esperado por el consenso de analistas de 0.22%. Sin embargo, la tendencia al alza del dólar seguiría presionando a los precios. Proyección de agosto. BBVA estima crecimiento del sector no primario de 3%.

2 de octubre del 2010. Hace 15 años. Producción de cobre alcanza récord. En agosto, se incrementó en 31%, sin embargo el oro dejó de brillar.

2 de octubre del 2020. Hace 5 años

OTORGARÁN INCENTIVOS A EMPRESAS QUE CONTRATEN A TRABAJADORES FORMALES

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, afirmó que ya tienen una propuesta consensuada con el Ministerio de Trabajo y que solo están “calibrando” parámetros. A inicios de julio, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, había adelantado que su despacho venía trabajando algunas medidas que incentiven la contratación de empleos formales (Gestión 08.07.2020). Casi tres meses después, la propuesta está casi terminada. Según Alva, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya tiene una propuesta consensuada con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que es el rector de las políticas laborales en el país.

2 de octubre del 2024. Hace 1 año

PETRÓLEO Y ORO TREPAN TRAS ESCALADA DE CONFLICTO EN EL MEDIO ORIENTE

Crudo repuntó más de 5% por temor a que se corten suministros comerciales si el enfrentamiento entre Israel e Irán se agrava y se involucran más países. Inversionistas elevan demanda por activos de refugio como el oro, bonos de EE.UU. y el dólar, mientras que las bolsas retroceden por incertidumbre.