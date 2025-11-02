2 de noviembre del 2010. Hace 15 años

ESTA SEMANA DÓLAR PUEDE VENIRSE ABAJO

Banca recomienda estar alerta ante fuerte flujo de dólares por decisión que se tome en EE.UU. Dólar en riesgo de perder 20% de su valor por medida de la Reserva Federal. A más tardar, mañana se despejará la incertidumbre. La economía de los Estados Unidos sigue contra las cuerdas y el mundo espera impaciente la decisión de la Reserva Federal sobre el nuevo paquete, que puede ser un ‘maquinazo’ de un billón de dólares.

2 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Essalud elevó en 40% sus gastos en personal.

2 de noviembre del 2015. Hace 10 años

SIETE DE CADA DIEZ FAMILIAS GASTAN MENOS

El 55% en Lima tiene dificultad para cubrir sus necesidades. Consultas médicas y medicinas empujaron inflación al alza en octubre. El entorno de negocios sigue todavía frío. Las ventas continúan desacelerándose y alcanzan, en algunos casos, tasas de crecimiento de tan sólo 1%. La situación de las familias en Lima se encuentra en su nivel más bajo en cuatro años.

2 de noviembre del 2020. Hace 5 años

ESTABLECEN LÍMITES A EMPRESAS PARA EL TRABAJO REMOTE

Norma fija que se deberá respetar desconexión digital y que no podrán exigirse labores fuera de horario. Se promulgó decreto para subsidiar contratación de trabajadores con sueldos de hasta S/ 2,400. Para cargos de confianza, firmas estarán impedidasde contactar a ejecutivos por más de 12 horas al día. Podrán acogerse compañías que tuvieron ingresos netos entre abril y mayo 20% menores frente al 2019.