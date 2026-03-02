2 de marzo del 2011. Hace 15 años

SEGUIRÁN ALZAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En febrero, estos precios se incrementaron en 1.28%, siendo el nivel más alto desde mayo del año pasado. “Estamos entrando a una fase como la del 2008”, dijo Enrique Espinoza, director de Capeco. En el 2008, los precios de los principales insumos de la construcción subieron en 12.26%. Con el resultado de febrero, los precios de los materiales de construcción registraron por tercer mes consecutivo un incremento sostenido. El mayor aumento se registró en los materiales metálicos, ya que subieron los clavos, las varillas de construcción, el alambre de hierro y las láminas y planchas de hierro.

2 de marzo del 2011. Hace 15 años.

2 de marzo del 2016. Hace 10 años

EL NIÑO GENERA PÉRDIDAS POR US$ 40 MLLS. EN EXPORTACIONES

Regiones del centro pierden S/ 35 millones diarios por cierre de la Carretera Central. Inflación de marzo podría ser la mayor del año, luego de la disminución de febrero. Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica son las regiones más afectadas por el cierre de la Carretera Central debido a los huaicos y las lluvias. Hasta ahora, los productos agrícolas que más han sufrido son el café y el cacao. En Lima, se mantiene el abastecimiento para los mercados, pero se elevan precios de las frutas.

2 de marzo del 2021. Hace 5 años

ACCESO A CRÉDITO PUEDE SUFRIR RESTRICCIONES EN PRÓXIMOS TRES MESES

Se prevé que se endurecerán condiciones crediticias para empresas y personas, pero no para las hipotecas. Caen las expectativas de demanda de créditos para corporaciones y empresas, pero suben para las mypes. En enero los créditos de consumo cayeron en 8.9%, los vehiculares en 4.3% y para las empresas en 6.1%.