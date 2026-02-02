2 de febrero del 2011. Hace 15 años

INDEPENDIENTES TENDRÁN SEGURO DE SALUD A S/.15

Nuevo seguro va dirigido a trabajadores con ingresos al mes entre S/. 1,500 y S/. 3,000. Algunos tipos de cáncer y enfermedades poco frecuentes no serán cubiertos por dicho seguro. Esperan captar más de 3 millones de afiliados. El Ministerio de Saludlanzó un nuevo plan de seguro para los trabajadores independientes, que tendrá una cobertura familiar pagando un aporte desde S/. 29. Cubrirá desde neumonía, depresión, cáncer de cuello uterino hasta sida.

2 de febrero del 2011. Hace 15 años. Dólar en caída libre, BCR no logra detenerlo.

2 de febrero del 2016. Hace 10 años

AUMENTA EN 10% EL GASTO EN ÚTILES ESCOLARES

Lista para educación inicial es de S/ 450, en promedio. En primaria y secundaria, los cuadernos representan 30% del costo total. El precio sigue siendo un indicador importante al momento de comprar útiles escolares, pero también cobran relevancia la calidad y durabilidad. Hay colegios privados en los que la lista de útiles supera el sueldo mínimo.

2 de febrero del 2025. Hace 5 años

EVALÚAN DAR HASTA SEIS MESES DE GRACIA PARA CRÉDITOS DE REACTIVA

Se plantea que las 483,378 empresas, que tomaron este programa, extiendan periodo de pago hasta en 48 meses. Asbanc considera que con este esquema cuotas mensuales pueden bajar significativamente. SBS admite que hay sectores muy afectados que no podrán cumplir con sus obligaciones.