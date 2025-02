2 febrero del 2010. Hace 15 años

CANASTA FAMILIAR EN LIMA CUESTA S/. 2,112 AL MES

Es lo que necesita en promedio una familia para sus gastos mensuales. Ahora los limeños gastan más en pollo a la brasa y en caldo de gallina. Precios al por mayor tuvieron en enero su mayor alza en 15 meses. Nueva medición de la inflación en Lima reflejará cambios en el consumo de los últimos 15 años. El INEI actualizó los componentes de la canasta familiar en Lima. A partir de enero, el cálculo de la inflación se ha hecho considerando al 2009 como año base.

2 de febrero del 2010. Hace 15 años. Cementos Pacasmayo evalúa construir otra planta en el norte. Este año, construirá una fábrica de ladrillos en Piura.

2 de febrero del 2015. Hace 10 años

LAVADO DE DINERO SE DESBORDA: SUBE EN 287% EL MONTO INVESTIGADO

Las casas de cambio serán obligadas a registrar todas las transacciones individuales que se hagan desde US$ 5,000. Próximamente, toda operación que se haga en las casas de cambio deberá contener información del origen de los fondos involucrados en las operaciones de compra y venta de dólares, según un proyecto de la Superintendencia de Banca y Seguros. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó US$ 2,905 millones en recursos ilícitos o no justificados para invertir en minería.

2 de febrero del 2024. Hace 1 año

HAY RIESGO DE QUE LOTE X PASE SIN LICITACIÓN A MANOS DE PETROPERÚ

Presidenta de Perupetro anunció que, a mediados de mes, se decidirá si va a concurso o se adjudica directamente. Yacimiento representa el 70% de la producción petrolera del noroeste del país. Contrato vence el 19 de mayo próximo.