INVERSIONES EN ACCIONES DE EE.UU. SERÁN MÁS RENTABLES QUE BOLSA LIMEÑA

Especialistas recomiendan invertir en el exterior, en ETF globales o acciones top, aunque a través de vehículos que se ofrecen en la bolsa limeña. No descartan bitcoin, pero para los más jóvenes. La resiliencia de la primera economía del mundo y medidas de Donald Trump impulsarían a los valores en Wall Street, sobre todo de empresas vinculadas a IA y de pequeña capitalización. SAB, AFP y aseguradoras sugieren invertir en dólares o en mix de monedas para atenuar tensiones cambiarias que surgirían por incertidumbre política local. Escenario sería favorable para la renta variable estadounidense, pero en menor grado para bolsas de países emergentes.

Patrimonio de las 17 familias más ricas del Perú subió 16%.

EMPRESAS DE AGUA TENDRÁN MÁS DE S/ 1,100 MILLONES “LIBERADOS”

Monto corresponde a un fondo que puede ser usado exclusivamente para cerrar la brecha del sector bajo inversiones ya presupuestadas durante cinco años con el visto bueno de Sunass. Especialistas creen que liberación amerita aclaracionespara su uso. La Ley de Presupuesto para el 2025 tiene más de 100 disposiciones complementarias finales. Una de ellas abre la puerta para una excepción de gasto en el sector saneamiento.

SE INVERTIRÁ EN HUB SOLAR Y CENTRAL HÍBRIDA DURANTE EL PRESENTE AÑO

Complejo solar de Kallpa con tres centrales en Arequipa aportará aproximadamente 1 gigavatio (GW). Orygen ejecutará proyecto híbrido (eólico y solar). En distribución eléctrica, empresas también alistan inversiones. En medio de la transición hacia la generación con fuentes renovables no convencionales, la inversión del sector de energía en el 2025 seguirá claramente esa tendencia en Perú, con proyectos solares, eólicos e híbridos. Sin embargo, aunque en menor cantidad, algunas iniciativas en el rubro petrolero y de gas natural también continuarán. Así, la compañía de capitales franceses.