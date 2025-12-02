2 de diciembre del 2010. Hace 15 años

LA ROPA DE ALGODÓN SUBIRÁ 15% EN VERANO

Alza de precios será tanto para el mercado local como para las prendas de exportación. También se encarece la fibra sintética. En el año, el aumento de los precios de las confecciones superaron a la inflación. Por ahora llegaron a su fin las importaciones baratas de prendas de vestir de China, según el comité de confecciones de la SNI, todo como consecuencia del encarecimiento del algodón a escala mundial, ya que este producto representa el 30% del costo.

2 de diciembre del 2015. Hace 10 años

ALZA DEL POLLO NO SE DETIENE Y GOLPEA INFLACIÓN

En los últimos cuatro días, aumentó más de 6%. En noviembre, la papa subió 20%. El consumo de cemento deja de caer luego de seis meses consecutivos a la baja. El precio del pollo recuperó su comportamiento alcista desde la segunda quincena de noviembre y otra vez el kilo se acerca a los S/. 9 en los mercados. El incremento también se da en los centros de acopio. La inflación repuntó en las 26 principales ciudades del país el mes pasado, principalmente en Huancavelica, Ayacucho y Huaraz.

2 de diciembre del 2020. Hace 5 años

PARO AGRARIO EN ICA PONE MIRA EN PAGO DE DERECHOS LABORALES

Sunafil señala que no puede haber trabajadores de agroexportadoras que laboren fuera de planilla. Comisión de Trabajo convoca a jefe de Sunafil para evaluar los avances en la fiscalización. Empresas agroexportadoras dicen que el problema es el mal uso de services y no la actual ley laboral. Salario en la agroindustria es 85% mayor que el sueldo promedio del sector, según el IPE.