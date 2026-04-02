2 de abril del 2025. Hace 1 año

DÓLAR Y BOLSA SUBIRÍAN TRAS NUEVOS ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

Divisa se apreciaría este mes por dificultad para que la Fed baje su tasa de interés en un escenario de mayores tarifas fijadas por ese país y por eventual descenso del cobre. Restricciones al comercio internacional provocarían más caídas en Wall Street, pero la BVL resistiría por condiciones económicas locales aún favorables.

2 de abril del 2025. Hace 1 año. "Shock regulatorio" pone en la mira a minería ilegal.

2 de abril del 2025. Hace 1 año

OSITRÁN DA PRIMEROS PASOS PARA INICIAR “INTENTO DE SANCIÓN” CONTRA LAP

Verónica Zambrano recordó que están en directa comunicación con el concesionario porque, de los puntos vinculados a las supervisiones de Ositrán que faltan levantar, el crítico es el relacionado con el DACI, que son las siglas del Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios. Lo que parecía una inauguración inminente sigue aún en compás de espera.

2 de abril del 2025. Hace 1 año

EL 48% DE PERUANOS PLANEA REDUCIR ESTE AÑO GASTOS EN OCIO Y LUJO

Las personas necesitan un mensaje de optimismo y empatía, así como una propuesta de valor clara y relevante que permita a las marcas volverse indispensables. Para las categorías de ticket alto, es clave brindar beneficios económicos y facilidades, según indica la firma consultora. Un nuevo estudio de la unidad de Research & Analytics de IPG Mediabrands, reveló los hábitos de consumo y las tendencias que marcarán el comportamiento de los peruanos en este 2025.