19 de octubre del 2010. Hace 15 años

TERRENOS SUBEN 5 VECES CON CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN

Se duplican las modificaciones para uso comercial en Lima Metropolitana. Hay 23 distritos que hicieron cambios de zonificación. Area involucrada supera los 800 mil metros cuadrados. Precios de terrenos para oficinas en San Isidro suben en 30%. Se construirá nuevo centro empresarial en zona de El Golf. Bono familiar para Techo Propio pasará por filtro del MEF. En los primeros meses del año se registró un mayor número de cambios de zonificación en Lima Metropolitana, superando la variación registrada en todo el 2009. Las modificaciones equivalen a más de una cuarta parte del distrito de Lince.

19 de octubre del 2015. Hace 10 años

SUNAT PONE EL OJO EN OPERACIONES INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS

Administración Tributaria está alerta para evitar casos de elusión en los que se use como intermediarios a empresas offshore. El 28% de las exportaciones peruanas está dentro del ámbito de los precios de transferencia y un 23% de ese grupo se realizacon paraísos fiscales, advirtió el jefe de la Sunat, Martín Ramos. Commodities. Más del 25% de las exportaciones de oro, cobre, plomo y zinc se hace a través de un paraíso fiscal.

19 de octubre del 2020. Hace 5 años

BANCA REFUERZA POLÍTICAS DE COBRANZA PREVENTIVA POR RIESGO DE MOROSIDAD

Entidades financieras recortan su base de potenciales clientes y restringen los productos de mayor riesgo ante señales de alerta. En lo que va del año, disminuyó en 700 mil el número de deudores de créditos de consumo, así como de microempresas que solicitaron préstamos.