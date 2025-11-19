19 de noviembre del 2010. Hace 15 años

CAOS: AUTOS VAN A 20 KM POR HORA

Las avenidas Javier Prado, Faucett, Túpac Amaru y la Carretera Central son las rutas más congestionadas. Hay avenidas donde se va a menos de 10 kilómetros por hora, como la Universitaria. En Lima, se realizan 13 millones de viajes. “La vía de Evitamiento se llama así porque hay que evitarla por su volumen de tránsito”, ironizó Osvaldo Plasencia, director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Pero no solo eso, la velocidad promedio de Villa El Salvador a la Av. Grau es de 7 kilómetros por hora.

19 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Indecopi investiga si hay concertación de precios del arroz.

19 de noviembre del 2015. Hace 10 años

AFP ACEPTAN QUE AFILIADOS USEN SUS FONDOS PARA COMPRAR CASAS

AFP Prima, del grupo Credicorp, propuso que los bancos y las cajas puedan competir en el Sistema Privado de Pensiones. Los afiliados a las AFP podrían utilizar hasta el 20% de sus fondos previsionales como garantía de la cuota inicial de un crédito para la adquisición de una vivienda, planteó el gerente general de AFP Prima, Renzo Ricci. También propuso que los afiliados puedan retirar hasta el 100% de sus fondos si al cumplir los 65 años tienen menos de S/. 50,000; o en cualquier momento si es que enfrentan una enfermedad terminal.

19 de noviembre del 2020. Hace 5 años

VIOLETA BERMÚDEZ SERÁ JEFA DEL GABINETE POR LOS PRÓXIMOS OCHO MESES

Pilar Mazzetti, Alejandro Neyra y Javier Palacios repiten el plato en sus carteras. Gabinete Bermúdez cuenta con 16 profesionales con experiencia ministerial. Ocho fueron viceministros. El gabinete ministerial del presidente Francisco Sagasti juramentó ayer a excepción de la cartera de Energía y Minas . El congresista Gino Costa del Partido Morado, dijo que en los próximos días se definirá al titular de se ministerio. La mayor parte de los integrantes del nuevo gabinete tiene un perfil más técnico y experiencia en la gestión gubernamental Hoy el Gabinete está liderado por la primera ministra Violeta Bermúdez. Incluyéndola, en total son 16 personas con experiencia ministerial.