19 de marzo del 2021. Hace 5 años

EL 51% DE PERUANOS SOLO PODRÍA SOBREVIVIR HASTA TRES MESES SIN INGRESOS

Ahorros para resistir tres meses sin recibir sueldos es muy poco,según economistas. Depósitos en el sistema financiero crecen en pandemia, en parte, porque personas recortan gastos superfluos. El 51% de peruanos adultos solo podría cubrir sus gastos hasta por tres meses si llegara a perder sus ingresos, reveló una encuesta de la SBS. Ese porcentaje corresponde a personas con buen comportamiento financiero, es decir, que tienen capacidad para ejecutar operaciones bancarias con adecuado conocimiento.

19 de marzo del 2021. Hace 5 años. En una semana creció promedio de contagios diarios de 5,890 a 7,731.

19 de marzo del 2021. Hace 5 años

CRECIÓ EL PROMEDIO DIARIO DE CONTAGIOS COVID DE 5,890 A 7,731

Promedio de pruebas por día, en esta tercera semana de marzo, subió a 61,000, señala Marco Loret de Mola. En 14 regiones avanza con mayor velocidad la infección. La segunda ola del covid-19 se encuentra en plena ebullición en nuestro país, por lo quelos contagios, a nivel nacional, han empezado a incrementarse. A la fecha se contabilizaron 1′435,598 casos positivos en el país. El último miércoles, de acuerdo a las cifras del Minsa, se reportaron 8,534 nuevos contagios.

19 de marzo del 2021. Hace 5 años

CRECE DEMANDA Y SUELDOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR LOGÍSTICO

Con la aparición de nuevas empresas de delivery y última milla se crearon nuevos perfiles logísticos especializados. Profesionales de sistemas empiezan a ocupar cargos en este sector. Del 2020 a la actualidad, la logística pasó de ser un área de soporte a convertirse en el “core” del negocio para muchas empresas. Y es que, ante las restricciones de movilidad debido a la pandemia, la distribución y entrega de productos adquirieron un rol clave.