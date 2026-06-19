¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

19 de junio del 2009. Hace 17 años

SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS EN LA MIRA DEL GOBIERNO

El viceministro de Hacienda se pregunta si subsidios de Mivivienda están bien focalizados. Plantea que deben revisarse los bonos para evitar “efectos perversos”. En lo que va del año ya se superó la entrega de bonos que se dio en el 2008.

El Fondo Mivivienda espera tener el próximo mes los nuevos criterios para entregar los Bonos Familiares Habitacionales (BFH) que constituyen un subsidio que otorga el Estado para los beneficiarios de los programas de vivienda del Gobierno.

19 de junio del 2009. Hace 17 años. Minera Gold Fields invertirá US$ 90 millones en Cajamarca.

19 de junio del 2009. Hace 17 años

CADA VEZ MÁS LABORAN MENOS DE 35 HORAS A LA SEMANA

El empleo adecuado sigue creciendo (5.8%) y el subempleo total ha caído (-3.3%), pero hay cambios a raíz de la crisis económica mundial en nuestro mercado laboral, que reflejan la necesidad de disminuir costos y mejorar la eficiencia.

En tanto, en Lima viene creciendo el subempleo visible, es decir, de personas que trabajan menos de 35 horas semanales, no porque no quieran una jornada normal sino que el mercado no se los permite.

19 de junio del 2009. Hace 17 años

USUARIOS DE GAS CADA VEZ MÁS PREOCUPADOS POR MENORES RESERVAS

Usuarios piden que se acelere revisión de contrato para exportar ese combustible, a fin de asegurar el abastecimiento al mercado interno.

El reconocimiento por parte del Ministerio de Energía y Minas de que las reservas comerciales de Camisea solo llegan a 8.8 trillones de pies cúbicos de gas (TCF) y no de hasta 18.5 TCF como anunciara hasta hace poco, dejó muy preocupados a los industriales.