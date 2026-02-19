19 de febrero del 2016. Hace 10 años

ENDEUDADOS FINANCIAN LA CAMPAÑA ELECTORAL

El 66% de aportantes a los candidatos tiene deudas con la banca. Hay 16 partidos que deberán brindar mayor información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) trasladará al Ministerio Público y a otros organismos de fiscalización los hallazgos sospechosos de los aportantes a los partidos para que investiguen si son pasibles de ser denunciados.

19 de febrero del 2016. Hace 10 años. Sedapal fiscaliza a las empresas por agua que no factura.

19 de febrero del 2021. Hace 5 años

MEF ESTIMA ‘BACHECITO’ ESTE MES Y ESPERA QUE NO SE REPITA EN MARZO

Ministro de Economía considera que cuarentena focalizada ha dejado casi intacto el aparato productivo. Reprogramación de créditos de Reactiva Perú se aprobaría antes de mayo y se enfocará en mypes. Fondo Monetario proyecta que PBI crecerá 8.5% este año si se contiene la emergencia en marzo. Ministerios de Economía y Trabajo diseñan políticas laborales para contribuir al crecimiento económico.

19 de febrero del 2025. Hace 1 año

FONDOS MUTUOS QUE INVIERTEN EN LATINOAMÉRICA AHORA SON LO MÁS RENTABLE

Los que apuestan a empresas de la región rinden hasta 9.3%, por encima de los que se orientan a firmas de EE.UU., que en el 2024 dieron las mayores ganancias. El 54% de las alternativas de inversión ofrecidas en el mercado local dio retornos que superan la inflación, porcentaje inferior al 90% observado el año pasado.