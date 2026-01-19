19 de enero del 2011. Hace 15 años

PROVINCIAS SE LA JUGARÁN EN LA BOLSA

En Arequipa, Ica, La Libertad y Lambayeque, muchos desean invertir en acciones y fondos mutuos. Dado el interés, se espera una intensa descentralización de las operaciones. En mayo será lanzado un nuevo producto financiero para Lima y provincias. Laselevadas ganancias de la bolsa limeña en los últimos dos años han despertado el apetito en provincias por el mercado bursátil. Es gente que busca alternativas más riesgosas que los depósitos bancarios y otras tradicionales formas de ahorro, dijo el gerente general de NCF SAFI, Emiliano Cáceres.

19 de enero del 2011. Hace 15 años. Cementos Pacasmayo empezará a producir ladrillos desde abril.

19 de enero del 2016. Hace 10 años

DETERIORO DE CARTERA OBLIGA A FUSIÓN Y VENTA DE NUEVE CAJAS

Desaceleración y fuerte competencia de entidades más grandes apuran definición. Cajas municipales muestran recuperación y cajas rurales tienen contracción de 62.8%. Se avecinan movidas en el sector de microfinanzas, principalmente en las cajas rurales, como parte de un proceso de consolidación, reveló el superintendente de Banca y Microfinanzas de la SBS. Ninguna caja rural mejoró sus utilidades al mes de noviembre.

19 de enero del 2021. Hace 5 años

EMPRESAS YA PLANEAN REAJUSTES A SUS INGRESOS DE ESTE AÑO

Compañías ya planean reajustar sus estimados de ingresos por ventas para el 2021, ante el avance de la pandemia y temor a más restricciones. Ahora firmas tienen menos margen para reducir costos. Los presupuestos para el 2021, que fueron elaborados por las empresas peruanas durante el último trimestre del año pasado, están hoy en revisión. La llegada de una segunda ola de contagios del covid-19 llevará a las compañías a ajustar en lo que queda de enero sus proyecciones para el año, indicaron a Gestión directores y consultores.