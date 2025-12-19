19 de diciembre del 2024. Hace 1 año

Créditos se acelerarían en el primer semestre del próximo año

El gerente general del BCR, Paul Castillo, afirma que en la medida en que se recupere el consumo, será un factor que impulse el financiamiento. Sin embargo, fuentes del sector advierten que la incertidumbre preelectoral podría llevar a los bancos a actuar con más cautela.

19 de diciembre del 2024. Hace 1 año. Sporting Cristal renueva sponsor y busca ingresar a malls.

19 de diciembre del 2024. Hace 1 año

Reguladores piden al Congreso revisar norma que vulneraría su autonomía

Un decreto supremo faculta al Gobierno para designar directamente a los miembros del Consejo Directivo de instituciones como Ositrán y Sunass. El Legislativo ya puso en la mira este asunto, que politizaría la regulación de ciertos mercados. El 28 de octubre de este año se publicó un decreto supremo (DS) que modifica tres artículos del reglamento de la ley marco para los organismos reguladores de la inversión privada.

19 de diciembre del 2024. Hace 1 año

Discurso de Jerome Powell golpea a bolsa limeña y presionaría al dólar al alza

Reserva Federal de EE.UU. bajó tasa en 25 puntos Luego de recortar la tasa clave según se anticipó, el presidente del emisor monetario de EE.UU. se dirigió a los mercados y dio señales de que el ritmo de reducciones sería menor en el 2025. Esto generó caídas en la bolsa y fortaleció al dólar. La Reserva Federal (Fed) realizó la última reunión de política monetaria del año, materializando así un tercer recorte de su tasa referencial de 25 puntos básicos como lo anticipó el mercado.