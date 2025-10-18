18 de octubre del 2010. Hace 15 años

LAS VENTAS EN LOS SUPERMERCADOS SUBEN HASTA 390%

Tiendas Peruanas y Makro Supermayorista registran la mayor expansión. Supermercados y tiendas por departamentos vendieron S/. 6,538 millones hasta agosto. Se empieza a consumir más en efectivo. La economía creció 9.2% en agosto y eso se reflejó en laventa de los supermercados y almacenes, que en los primeros ocho meses del año aumentaron sus ingresos en 13.6%. La venta de repuestos y accesorios para autos subieron en 464%.

CAEN EN 15% INGRESOS DE LOS PROFESIONALES

A inicios de mes, advertimos sobre el deterioro del ingreso de los trabajadores de Lima Metropolitana con educación universitaria. La última encuesta del INEI muestra que la situación se ha agravado en los últimos tres meses. En cambio, los sueldos que sí muestran un crecimiento son aquellos que ganan los trabajadores con educación secundaria y los independientes. 10.4% disminuyó el ingreso promedio mensual en la industria en el trimestre de julio a setiembre. 7.7% se incrementó el ingreso promedio mensual en la construcción en últimos tres meses.

EL CONGRESO PUEDE DESATAR DISPUTAS EN FAMILIAS POR HERENCIAS

Proyecto en el Congreso para que notario y no un juzgado declare la incapacidad de las personas para administrar sus bienes genera controversia. Hay miles de casos con este problema. La interdicción se entabla contra la persona a la que se declara incapaz y por lo tanto se le priva de administrar sus bienes.