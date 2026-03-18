18 de marzo del 2011. Hace 15 años

PERSONAS AHORA PREFIEREN CRÉDITO EN CUOTAS FIJAS

Tarjetas de crédito dejaron de ser el producto estrella. En el préstamo a cuotas se sabe cuándo se terminará de pagar. Se acabó la fiesta. Los usuarios de tarjetas de crédito han comenzado a utilizarlas con mayor moderación. Hoy prefieren los préstamos personales en cuotas fijas. Por cierto, aún es muy pronto para hablar del ocaso de las tarjetas. ¿En los últimos meses ha cambiado el financiamiento de sus compras?.

18 de marzo del 2011. Hace 15 años. Hay 25 mil hectáreas de arroz en riesgo de perderse.

18 de marzo del 20216. Hace 10 años

RETIRO DE FONDOS DE AFP AÚN EN SUSPENSO

Bancadas del fujimorismo, nacionalismo y PPC-APP no apoyaron debatir la insistencia del proyecto observado por el Ejecutivo. Tal como adelantó Gestión, no se lograron las firmas necesarias en el Congreso para que se debata en el Pleno la autógrafa deley sobre el retiro del 95.5% de los fondos de los afiliados de las AFP al momento que los pensionistas cumplan 65 años. Ahora la Comisión de Economía ha convocado a una reunión para el próximo miércoles a fin de que se debata el proyecto.

18 de marzo del 2021. Hace 5 años

CONGRESO DA PRIMER PASO PARA RETIRAR S/ 17,600 DE LAS AFP Y 50% DE LA CTS

Este sería el quinto desembolso de los fondos de pensiones durante la pandemia. Podrían disponer de su CTS los que ganen hasta S/ 2,400 o se encuentren en suspensión perfecta. SBS estima que saldrían S/ 58 mil millones de los fondos de los afiliados al sistema privado. Iniciativa plantea que retiro de las cuentas CTS se pueda ejecutar hasta el 31 de diciembre de este año.