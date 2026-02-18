18 de febrero del 2011. Hace 15 años

HABRÁ MAYOR CONTROL PARA MOVER DINERO

Empresas deberán presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera ingresos de sus clientes. Serán más fiscalizadas las compañías con accionistas que tienen exposición política. En esta edición, conozca las personas y empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas. A partir de ahora, conocer a sus clientes, incluidos sus ingresos, será vital para cumplir con los nuevos requisitos que exigen los cambios en la legislación que combate el lavado de dinero, aprobados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.

18 de febrero del 2011. Hace 15 años. BCP arrebata liderazgo a Mibanco en créditos a mypes.

18 de febrero del 2016. Hace 10 años

PERÚ ES DONDE MÁS SE GANARÍA EN EL MUNDO POR VAIVÉN DEL DÓLAR

El sol peruano encabeza ranking de las 31 principales monedas que pueden generar los mejores rendimientos con operaciones de carácter especulativo. Cada vez más inversionistas están aprovechando las bajas tasas de interés en Estados Unidos, Europa y Japón para tomar préstamos e invertir en activos en otras monedas que ofrecen rentabilidades más altas. Esta estrategia es conocida como “carry trade”. En el Perú, estas operaciones ocurren principalmente en el mercado cambiario. Un informe elaborado porBloomberg da cuenta de que, luego del sol, las otras monedas que ofrecen oportunidades para ganar con apuestas especulativas son la rupia india y la lira turca.

18 de febrero del 2021. Hace 5 años

CURVA DE CONTAGIOS AÚN EN AUMENTO EN LIMA Y EN 8 REGIONES

Tasa de casos cayó de 20% a 18% en Lima. Pero el promedio de muertes supera al de la primera ola. Se planea retorno gradual y voluntario a colegios de distritos con menos casos. Clases inician 15 de marzo. Cien parques de once distritos de la capitalse convierten en el principal foco de contagios. Enviarán lista corregida de vacunados indebidamente, pero aún cifras no cuadran frente a dosis recibidas.