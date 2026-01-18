18 de enero del 2011. Hace 15 años

CEMENTERAS NO BAJARÁN SUS PRECIOS

“No tendrá efecto alguno que el Gobierno haya reducido el arancel a 0%”, dicen las empresas. Recuerdan que la anterior rebaja arancelaria no hizo bajar los precios. Los despachos de cemento aumentaron 15%. La importación de cemento y de clínker ya nopagará aranceles, pues el fin de semana el Gobierno redujo esta imposición a 0%. Pero esta rebaja no se trasladará al precio, pues “el cemento en el Perú cuesta más barato que en Chile”, han dicho los fabricantes.

18 de enero del 2011. Hace 15 años. MTC no descarta que DP World pueda ganar el Muelle Norte.

18 de enero del 2016. Hace 10 años

EL 71% DE LOS COLEGIOS INCREMENTA PENSIONES

Más del 50% sube la cuota de ingreso en, al menos, 20%. La mayoría de colegios privados aumentará, en promedio, sus pensiones en 6% este año y un 9% elevará el pago en más de 16%, según informe del Grupo Educación al Futuro. Lea en esta edición el ranking de pensiones.

18 de enero del 2021. Hace 5 años

EL 51% DE COLEGIOS NO SUBIRÍA PENSIONES Y EL 49% LAS ELEVARÍA EN 6%

Se volvería al nivel de las pensiones con el que inició el 2020, antes de los descuentos por la pandemia. El 72% no planea variación de cuotas de ingreso e incluso está dispuesto a negociar este pago. La tercera parte de centros educativos no cubrió sus costos operativos y hay un 13% que podría cerrar.