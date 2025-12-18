Únete a nuestro canal
18 de diciembre del 2015. Hace 10 años

AUMENTA EN 84.4% RETIRO DE EFECTIVO CON TARJETAS

La disposición de cash involucra a un millón 200 mil personas. Este mes, la utilización de las tarjetas de crédito crece en 30%. Los tenedores de tarjetas están disponiendo de más efectivo, según la central de riesgos Sentinel. El número de personas que retiró dinero se elevó en 15.6% en los últimos 12 meses, pese a que las tasas de interés anuales por estas operaciones van desde 55% hasta 124%. Hay 132,000 tarjetahabientes con atrasos en sus pagos por más de 30 días.

18 de diciembre del 2015. Hace 10 años. Petroperú: Se requiere subsidio para bajar la gasolina
18 de diciembre del 2015. Hace 10 años. Petroperú: Se requiere subsidio para bajar la gasolina

18 de diciembre del 2020. Hace 5 años

MEJORA PAGO DE LOS CRÉDITOS Y SE ACERCA A NIVELES PRECOVID

SBS reconoce que aún hay incertidumbre sobre mora en próximos meses cuando terminen las facilidades. Bancos grandes cobran tasa promedio de 37.6% para créditos de consumo y financieras hasta 92%. Se reforzará control en banca móvil y canales digitales por mayor suplantación de identidad de usuarios.

18 de diciembre del 2024. Hace 1 año

SIETE DE CADA 10 INDUSTRIALES PREVÉN INVERTIR EN EL 2025

Pese a ser menos entusiastas respecto al avance de la economía y del sector industrial, son optimistas cuando analizan su propio desempeño. Recursos se destinarán a compra de maquinarias, ampliación decapacidad productiva, para nueva tecnología, entre otros.

