18 de abril del 2011. Hace 15 años

SE SIENTE FRENO EN EL MERCADO INMOBILIARIO

Incertidumbre electoral empieza a paralizar la demanda. Llamadas telefónicas de interesados por casas caen en 40%. Varios proyectos se han puesto en compás de espera. Callao cambiará zonificación de zonas residenciales para atraer proyectos industriales. Se desacelera el crecimiento del sector construcción. Las empresas constructoras esperan la divulgación de las primeras encuestas sobre la segunda vuelta electoral para tener una visión más clara de cómo impactarán en los precios de los proyectos deviviendas y de oficinas.

18 de abril del 2011. Hace 15 años. Usar tarjetas de crédito se puede volver más caro.

18 de abril del 2016. Hace 10 años

CAJAS Y BANCOS PELEARÁN POR LOS S/ 4,600 MLLS. QUE SALDRÍAN DE AFP

En las próximas semanas, las cajas municipales lanzarán productos para captar los fondos que retiren los afiliados de las AFP. Fondos mutuos también se alistan a captar recursos. La reciente aprobación de la ley que libera el 95.5% de los fondos de los afiliados de las AFP al cumplir los 65 años ha despertado el apetito de las instituciones financieras. Sin embargo, todavía no se puede proceder al retiro de los recursos hasta que haya un reglamento, advierte el presidente del Congreso, Luis Iberico

18 de abril del 2016. Hace 10 años

LA MAYOR BATALLA DE MARCAS SE DA EN GALLETAS Y CONSERVAS

Categorías como avenas y yogures han escalado con buena penetración en los hogares limeños, ante una mayor oferta de productos. Otras suben por su complemento con otras categorías. En ciertas categorías de alimentos, la alta penetración ha atraído nuevas marcas y ha dispersado así las preferencias. Sin embargo, en otros rubros también se han reafirmado algunas marcas como líderes, según el estudio “Liderazgo en productos comestibles”, de Ipsos Perú.