17 setiembre del 2009. Hace 15 años

DÓLAR A S/. 2.89 ES ‘PAPA CALIENTE’ PARA LOS BANCOS

Tipo de cambio rompe barrera de S/. 2.90. Hubo fuerte oferta de divisas de los bancos. En la banca se negociaron US$ 540 millones. En lo que va del año, el dólar ha caído 7.5%. El dólar se desplomó a un nivel que no se observaba desde agosto del año pasado. “Como nadie compra dólares, ni las AFP ni las grandes empresas, los bancos ya no quieren tener más dólares”, reconoció un gerente de tesorería bancario.

17 de setiembre del 2014. Hace 10 años

CAERÁN TASAS DE TODOS LOS CRÉDITOS DE CORTO PLAZO

Préstamos menores a un año se abaratarán para empresas y personas. La repercusión de la reciente rebaja de la tasa del Banco Central de Reserva se sentirá en el financiamiento para capital de trabajo, el descuento de letras y el factoring, según Scotiabank. Eduardo Torres Llosa, Gerente general del BBVA: “En agosto los créditos crecieron más que en julio. En setiembre esperamos que estén mejor aún”. Alberto Morisaki, Estudios económicos de Asbanc: “En setiembre hay más dinamismo, pues empiezan preparativos para campaña navideña”.

17 de setiembre del 2019. Hace 5 años

BCR PLANTEA INCENTIVAR A AFILIADOS DE AFP PARA QUE SE JUBILEN LUEGO DE 65 AÑOS

Banco Central cuestiona recomendación de subsidio a la ONP que provenga del ahorro del Sistema Privado de Pensiones. Velarde dice que empresarios creen que entorno va a estar peor, pero aún consideran que no afecta tanto a sus negocios. Presidente del Banco Central avizora poca volatilidad del tipo de cambio porque percibe menores tensiones entre EE.UU. y China.