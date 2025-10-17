17 de octubre del 2024. Hace 1 año

GOBIERNO PLANTEA PONER TOPE A LA CONTRATACIÓN CAS

Propuesta se incluye en proyecto del presupuesto para el 2025. El límite que se establece es de 163,100 trabajadores entre ministerios, Poder Judicial, Congreso y otros organismos del Gobierno nacional. Medida también alcanza a los gobiernos regionales, con un máximo de casi 95,000 plazas bajo esta modalidad de empleo en el sector público.

PROPUESTA DE QUE ZONAS ECONÓMICAS PAGUEN 15% DE IR LES RESTARÍA COMPETITIVIDAD

Dictamen abre la puerta para que hayan operadores privados en estos espacios. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) comparó el planteamiento peruano con las reglas de otros países en América Latina. El pleno del Congreso ya tiene en agenda una propuesta de ley que busca igualar el marco legal para la implementación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en el país. Si bien aún falta que sea aprobada por el Legislativo, un análisis de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ya perfila en qué posición colocará dicho marco legal al Perú en el ranking regional para atraer inversiones a estos espacios con beneficios tributarios especiales.

EL FONDO CRECER EMPEZARÍA A GARANTIZAR OPERACIONES DE FACTORING EN NOVIEMBRE

Por lo menos tres de las nueve empresas que siguen el proceso de verificación con Cofide podrán activar la línea de respaldo del Gobierno el próximo mes. Especialistas lamentan que el camino sea lento y burocrático, pues podría mitigar el impacto esperado. Las micro, pequeñas y medianas empresas continúan a la espera de la reactivación del Fondo Crecer para facilitar el adelanto del pago de sus facturas en medio de un contexto complejo; sin embargo, aún ninguna empresa de factoring cuenta con una línea de garantías operativa.