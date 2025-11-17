17 de noviembre del 2010. Hace 15 años

DÓLAR CON HIPO, SE VA A S/. 2.81

Tipo de cambio subió por cuarta jornada consecutiva. Situación de Europa e inflación en China hacen volar al dólar, según el BCR. Banco Central advierte de que hay que prepararse para correcciones bruscas. También pide a banca mantener una baja cartera pesada y mucha liquidez. Bolsa se desplomó, cayó en 2.92%. Irlanda necesitaría hasta US$ 123 mil millones. Las proyecciones se vinieron abajo, dejando en mal pie a los que, hasta hace pocas semanas, apostaban a que el dólar acentuaría su caída. Negociación diaria se dispara a US$ 500 millones.

17 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Gastón hará agua paladares de Londres y Singapur.

17 de noviembre del 2015. Hace 10 años

DÓLAR PUEDE LLEGAR A S/. 3.40 A FINES DE AÑO

Tocó los S/. 3.35, impulsado por probable alza de tasa de la Fed el próximo mes. Más empresas se cubren del aumento para atender sus obligaciones del 2016. El dólar sigue rompiendo récords. En los últimos diez días, ha registrado un incremento de 1.5%. A setiembre, las ganancias de los bancos por diferencia en el tipo de cambio alcanzan los S/. 2,124 millones, duplicando el resultado obtenido en el mismo periodo del año pasado. Mientras el BCR bajó su posición de cambio en US$ 9,557 millones este año por su intervención en el mercado para atenuar el alza del dólar.

17 de noviembre del 2020. Hace 5 años

FRANCISCO SAGASTI SE CONVERTIRÁ EN NUEVO PRESIDENTE

Tras largas negociaciones, Congreso eligió a legislador del Partido Morado con 97 votos a favor. Hoy juramentará como mandatario. Sagasti plantea mejorar marco legal para que protestas puedan llevarse de manera pacífica y prevenir actos de violencia. Congresista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, será la presidenta encargada del Parlamento. Fiscalía inicia investigación a Merino de Lama, Flores Aráoz y Rodríguez por muertes en protestas.