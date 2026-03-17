17 de marzo del 2011. Hace 15 años

LA CUOTA PARA UN CRÉDITO VEHICULAR PUEDE CAER 40%

La cuota puede reducirse a US$ 278. Banca considera que es momento de tomar un crédito, pues se viene alza de tasas. En el primer bimestre del año se vendieron 22,572 vehículos nuevos. La clave para que más peruanos tomen un préstamo para adquirir unvehículo es que las cuotas de pago mensuales sean más bajas, señala Forum, la nueva empresa que financiará la compra de autos. Hoy, uno de cada dos autos se compra al contado.

17 de marzo del 2011. Hace 15 años. Motores de lujo: clientes ricos vuelven a comprar con fuerza.

17 de marzo del 20216. Hace 10 años

ECONOMÍA CRECE, PERO INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN AÚN DEPRIMIDAS

Crecimiento en febrero sería similar al de enero. Minería y pesca siguen como motores. Desempleo trepó a 6.9% en Lima en últimos tres meses. Caen sueldos en la industria. En el primer mes del año, el crecimiento todavía no se refleja en los sectores vinculados a la demanda interna. Por ejemplo, las ventas minoristas apenas subieron 1.75% Sin embargo, en febrero los despachos de cemento repuntaron en 2.1% y la producción eléctrica creció a su mejor ritmo desde 1998.

17 de marzo del 2021. Hace 5 años

INGRESO PROMEDIO CAE MÁS EN LOS LIMEÑOS CON EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Quienes terminaron la universidad ganan más que otros, pero sus ingresos se redujeron en S/ 361. En el 2020, informalidad en el país llegó a su tasa más alta en ocho años. Sector servicios es el más golpeado. Una vez más, bajó empleo adecuado en Lima. Se perdieron 762,400 puestos en el último trimestre. Se perdieron más de dos millones de puestos de trabajo formales e informales en último año.