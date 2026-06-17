17 de junio del 2011. Hace 15 años

MEF: LAS AFP NO QUIEREN BAJAR LAS COMISIONES

Ministerio de Economía señala que esquema de las AFP para cobrar comisiones sobre los saldos no significa una reducción real. Las administradoras de los fondos privados de pensiones responden que de todas maneras con su propuesta disminuirán las comisiones. La guerra de las comisiones que estalló semanas atrás entró a una nueva fase. Esta vez, el Ministerio de Economía criticó duramente a las administradoras de fondos de pensiones privadas por presentar propuestas que no benefician a los afiliados.

17 de junio del 2016. Hace 10 años

PPK RECIBIRÁ ESSALUD CON FUERTE DÉFICIT

Ya tiene forado superior a S/ 300 millones, sin incluir impacto que tendrá por el retiro de fondos de las AFP. Essalud considera que se necesita sincerar el pago que se realiza por los trabajadores del sector público bajo el régimen del CAS. El Estado está aportando el 9% sobre un sueldo de S/ 1,185, cuando casi ningún trabajador del CAS tiene ese ingreso mínimo, señala la presidenta de Essalud, Virginia Baffigo. También advirtió los problemas que originan las empresas agroexportadoras, que con 500,000 asegurados solo pagan un aporte de 4%.

17 de junio del 2021. Hace 5 años

SE ABRE LA PUERTA PARA QUE 600 MIL AFILIADOS SE JUBILEN DESDE 50 AÑOS

Dictamen del Congreso reduce jubilación anticipada en hombres, que ahora es de 55 años. A la fecha, con esta modalidad se retiraron S/ 13,766 millones de las AFP. SBS advierte que al bajar edad habrá más desamparo para jubilados, pues tendrán menos ahorro y a la vez una menor pensión.