17 de febrero del 2011. Hace 15 años

COMPOSITOR DE “EL EMBRUJO” GANA MÁS DE S/. 1 MILLÓN

El compositor de cumbia Estanis Mogollón volvió a liderar ranking en el cobro de regalías. Tiene 200 canciones registradas y recibe regalías por el 70% de ellas. El segundo compositor en el ranking es Juan Carlos Fernández por “Al fondo hay sitio”. Augusto Polo Campos es el compositor que más gana por la elaboración de jingles. La canción que obtuvo mayores regalías el año pasado fue “Te eché al olvido”. Su autor es el mismo de “El embrujo” y “Motor y motivo”: Estanis Mogollón. En entrevista a Gestión cuenta cómo es el negocio.

17 de febrero del 2011. Hace 15 años. Ladrillos Lark mira al sur para instalar otra planta de producción.

17 de febrero del 2016. Hace 10 años

HASTA S/ 3.60 PUEDE SUBIR DÓLAR ANTES DE JUNIO

En primer semestre, tendrá una tendencia al alza mayor que en resto del año, dice BBVA. Los ruidos local y externo serán factores determinantes en la evolución de la cotización del dólar. Credit Suisse considera probable que el Banco Central de Reserva permita una rápida depreciación del sol cuando perciba que los fundamentos de la moneda nacional han cambiado o que el tipo de cambio se encuentra desalineado con relación a otras monedas de la región.

17 de febrero del 2021. Hace 5 años

INVESTIGARÁN SI MÁS PERSONAS RECIBIERON VACUNA INDEBIDAMENTE

Llegaron dos mil dosis experimentales de Sinopharm, pero solo se sabe de 487 que se beneficiaron. Málaga dice que Vizcarra no fue parte de ensayos. Señala que Minsa y Cancillería le enviaron listas para vacunar. En nueve días concluye indagación. Digesa, Instituto de Salud y universidades deberán dar información. Ministro de Salud planteará intervención de privados en vacunación a través de farmacias y boticas.