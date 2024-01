17 enero del 2014. Hace 10 años

80% EN PERÚ CREE QUE SUS INGRESOS NO CAERÁN EL 2014

Aprobación del ministro de Economía cae en sectores A y B, pero sube en sector C. El 53% cree que universidades no preparan para vida laboral. A pesar del ruido político, el optimismo de los peruanos no ha decaído. Así, el 30% estima que sus ingresos económicos crecerán y el 50% que permanecerán iguales. Los más optimistas están en los niveles A y B. Así, el 47% considera que estarán mejor dentro de un año. A nivel político, la desaprobación volvió a subir para el presidente Humala y su esposa Nadine Heredia.

17 de enero del 2019. Hace 5 años

SE DISPARARON EN LIMA EMPLEOS DE MENOS DE 35 HORAS SEMANALES

El número de limeños ocupados apenas creció 0.8% en el 2018. Hubo 348,100 personas buscando empleo activamente. El ingreso promedio de los trabajadores de la capital subió S/ 18 durante el año pasado, según el INEI.

17 de enero del 2023. Hace 1 año

MINEM: “LOS LOTES DE TALARA DEBEN REGRESAR A PETROPERÚ”

Oscar Vera Gargurevich Ministro de Energía y Minas El ministro de Energía y Minas responde a Gestión sobre el futuro de los yacimientos petroleros del norte del país, cuyos contratos con operadores privados empiezan a vencer este año. Según Vera, hay consenso dentro del gobierno en que estos lotes deben ser entregados a Petroperú, empresa estatal que presenta serios problemas de caja.