17 de enero del 2011. Hace 15 años

AUMENTAN DESCUENTOS POR AFP

Debido al incremento de la prima por seguro de invalidez que cobran estas administradoras de pensiones. Administradoras privadas no avizoran rebajas de sus comisiones para este año. Este mes, los 4.6 millones de trabajadores afiliados a las AFP veránun recorte adicional en sus remuneraciones, que podría llegar hasta los S/. 5 si se percibe un sueldo de S/. 2,186.

17 de enero del 2011. Hace 15 años. Centros comerciales esperan lograr ventas por US$ 4,000 mlls.

17 de enero del 2011. Hace 15 años

MÁS DE 180 MIL JÓVENES BUSCAN UNA ‘CHAMBA’ ESTE VERANO

Son más de la mitad de todos los desempleados que existen en Lima Metropolitana, según el INEI. Los jóvenes intentan colocarse en trabajos que se ofrecen en esta temporada para así proseguir sus estudios universitarios. Otros tratan de capacitarse. El ingreso en este sector alcanza solo el 63% del ingreso promedio mensual en la ciudad.

17 de enero del 2011. Hace 15 años

EL ARROZ DEJARÍA DE ACOMPAÑAR SUS GUISOS: PRECIO SUBE EN 18%

El clima frío ha dañado la última cosecha en la costa norte y la falta de agua ha retrasado el inicio de la siembra de la campaña arrocera 2011. La producción en el 2011 podría caer 30%. La oferta del arroz -cereal delicioso y versátil que acompaña a casi todos los platos de la comida peruana- podría sufrir fuerte caída en los próximos meses, debido al tardío inicio de la campaña de siembra por deficiencias de lluvias y las olas de aire frío en la costa norte y selva altadel país, zonas que concentran el 85% de la producción total.