17 de diciembre del 2010. Hace 15 años

SE GASTARÁN S/. 1,758 MLLS. EN NAVIDAD

Este fin de semana se espera una maratón de compras. Más de S/. 800 millones se gastarán en regalos, según estudio de consultora GfK Conecta. Mayoría de hogares planifica sus gastos, dice sondeo de USIL. El 94% pagará sus regalos en efectivo. El 52% buscará nuevas tiendas para sus compras. El gasto promedio en regalos por persona en esta Navidad será de S/. 165, cifra mayor al promedio histórico. Se espera que haya mayor concurrencia a los supermercados y centros comerciales, pero que bajen las visitas a Gamarra.

17 de diciembre del 2010. Hace 15 años. Armani debuta en Lima en segundo semestre del 2011.

17 de diciembre del 2015. Hace 10 años

ALZA GRADUAL DE LA TASA EN EE.UU.HARÁ QUE EL DÓLAR AUMENTE MENOS

La Reserva Federal inició un periodo lento de elevación de su tasa de interés. Para el verano se espera otro incremento. Este año, el tipo de cambio sube en 13%, pero en el 2016 se estima que será entre 6% y 8%. Se encarecerán los créditos. Tal como se esperaba, la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó el ciclo de aumento de su tasa. Ahora se espera una reducción en los precios de los metales en los próximos meses, en particular, del oro.

17 de diciembre del 2020. Hace 5 años

LOS DÍAS 24 Y 31 SERÁN NO LABORABLES Y SE LIMITARÁ TRANSPORTE

Gobierno admite que todavía no puede decir fecha de inicio de vacunación. Aún todo está bajo negociación. Diez de 15 municipios en Lima ejecutaron menos del 50% de recursos destinados a evitar aglomeraciones. Ministro de la Producción dice que no se retrocederá a la fase 3 del reinicio de actividades económicas.