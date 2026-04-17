17 de abril del 2009. Hace 17 años

OTORGARÁN MÁS AYUDA CREDITICIA A LAS EMPRESAS

Gobierno prepara líneas de financiamiento para capital de trabajo y reestructuración de compañías en problemas. Fondo de garantía empresarial se destinará principalmente a exportadores. La SBS, el Banco de la Nación y Cofide están delineando nuevos productos de crédito con las instituciones financieras para apoyar a las empresas, anunció el ministro Carranza. Ayer, por fin, el Fogem empezó a operar.

17 de abril del 2009. Hace 17 años. Laboratorios nacionales advierten alza de medicinas.

17 de abril del 2009. Hace 17 años

TC: ELIMINACIÓN DE EXONERACIONES EN LA SELVA ES INCONSTITUCIONAL

La eliminación de las exoneraciones tributarias a la selva quedó en suspenso. ¿Por qué? Debido a que el Tribunal Constitucional decidió considerar que la norma que delegó facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria es inconstitucionaly, por lo tanto, los decretos legislativos que eliminaron las exoneraciones también lo son. El Tribunal Constitucional decidió postergar las consecuencias de su sentencia. 2 El Congreso deberá dictar las normas necesarias parasuperar la inconstitucionalidad.

17 de abril del 2009. Hace 17 años

EMPRESARIOS DEMANDAN AL MEF AVANCES DEL PLAN ANTICRISIS

Tras los resultados de febrero, los gremios empresariales y los congresistas empezaron a pedir explicaciones al MEF. El ministro Luis Carranza salió al frente de las críticas al señalar que la recuperación ya empezó en marzo. José Luis Silva, presidente de Adex: “El ministro de Economía tiene que tener un mayor contacto con la población para dar a conocer el avance del plan de estímulo”.