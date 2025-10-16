16 de octubre del 2015. Hace 10 años

AUMENTAN EN 47 MIL LOS DESOCUPADOS EN LIMA

En últimos tres meses, mercado solo absorbió a poco más de la mitad de la nueva población económicamente activa. PBI solo creció 2.57% en agosto. En último cuatrimestre deberá crecer 3.5% para alcanzar meta del Gobierno de 3% este año.

16 de octubre del 2015. Hace 10 años. Bitel invertirá US$ 250 millones en el 2016

16 de octubre del 2020. Hace 5 años

SE DESACELERA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EN LIMA EL EMPLEO PIERDE EL PASO

PBI se contrajo 9.82% en agosto, un descenso más lento del que hubo en julio. Ingreso promedio de los limeños disminuyó S/ 218 en los últimos tres meses. Minería, pesca y agro tuvieron la mayor baja y los no primarios siguen al alza. El 73% de las empresas vio reducida la productividad de sus trabajadores.

16 de octubre del 2024. Hace 1 año

SANCIONARÍAN A BANCOS QUE EXIJAN SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA OTORGAR CRÉDITOS

Entidades financieras deberán incluir en portafolio de créditos, por lo menos, un producto sin sin este seguro, propone el regulador. Condicionar la aprobación del préstamo a la toma de una póliza será calificado como práctica abusiva. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el proyecto para que la adquisición del seguro de desgravamen no sea una condición en el otorgamiento de un crédito, salvo en los préstamos hipotecarios, tal como había anunciado el superintendente Sergio Espinosa.